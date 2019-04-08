Информацию о проведении следствия в отношении команды Кожамжарова опровергли в генпрокуратуре

Астана. 8 апреля. КазТАГ – Баубек Коныров. Информацию о проведении следственных мероприятий в отношении команды экс-руководителя надзорного ведомства Кайрата Кожамжарова опроверг заместитель генпрокурора Марат Ахметжанов, передает корреспондент агентства.

«Никакой информации нет, регистрации в ЕРДР и других таких фактов не зафиксировано… Это на уровне слухов. Как могут обыски проводится, если нет в ЕРДР? Если нет досудебного расследования, то никакие обыски не могут быть», — сообщил Ахметжанов на брифинге в СЦК в понедельник.

Ранее посредством рассылки в мессенджерах один из пользователей @yyedilov сообщал, что «в отношении ряда членов команды бывшего руководителя надзорного ведомства проводятся проверочные следственные мероприятия».

«Предполагается что, в служебных кабинетах, а также квартирах проведены обыски. Кроме того, по информации источников самому экс-руководителю было отказано в выезде за пределы Казахстана», — отмечал @yyedilov.