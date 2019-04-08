Генпрокуратура о видео из увеселительного заведения с прокурором Байконыра: Он не отрицает, что был в этой компании

Астана. 8 апреля. КазТАГ – Баубек Коныров. Заместитель генпрокурора РК Марат Ахметжанов прокомментировал видео из увеселительного заведения, в котором фигурирует прокурор Байконыра Азамат Баянбайулы.

«Это он. Проводится служебная проверка. Действительно, он не отрицает, что был в этой компании. Действительно его пригласили на день рождения. Он пришел, поздравил и через 15 минут, установлено, он покинул это место. Служебная проверка выяснит, и будет дана соответствующая оценка. Пока он работает», — сообщил журналистам Ахметжанов в кулуарах СЦК в понедельник.

Ранее в сети распространено видео, на котором глава представительства МВД в Байконыре Бакытжан Куракбаев запечатлен за столом в одном из увеселительных заведений. Одного из героев ролика авторы видео подписали как прокурора города Байконыр Кызылординской области Азамата Баянбайулы.

Однако примечательно не само нахождение указанных лиц в увеселительном заведении, а то, в окружении каких лиц запечатлены высокопоставленные чиновники правоохранительной системы Казахстана. В частности, на видео отмечены жительница Кызылорды Жадыра Шотаева, которую авторы видео называют «сутенером» по прозвищу «Мамка», а также некий Акмырза Жаксылык. Его авторы ролика называют подозреваемым по делу о грабеже. На кадрах видно, что все указанные лица находятся в компании большого количества женщин. На столе видны спиртные напитки. Звучат слова благодарности за пребывание в такой компании.

«Честь имею», — звучит голос на видео.

Напомним, в МВД ранее прокомментировали видео, заявив, что начато служебное расследование.

«По факту критической публикации о нахождении начальника представительства МВД в городе Байконыр Куракбаева в увеселительном заведении, имевшего место 30 марта, инспекцией по личному составу департамента собственной безопасности проводится служебное расследование. По результатам проверки, в отношении указанного должностного лица за нарушение требований этического кодекса будут приняты строгие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемой должности», — прокомментировал, в частности, официальный представитель МВД Нурдильда Ораз.