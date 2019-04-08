Назначен новый президент ВБ

Алматы. 8 апреля. КазТАГ – Президентом Всемирного банка (ВБ) избран Дэвид Малпас, сообщается на сайте ВБ.

«Исполнительные директора Всемирного банка единодушно избрали Дэвида Р. Малпаса президентом группы Всемирного банка на пятилетний срок полномочий, начинающийся во вторник, 9 апреля 2019 года. Совет выразил глубокую благодарность временному президенту Кристалине Георгиевой», — указывается в информации.

Ранее Малпасс занимал должность заместителя министра финансов по международным делам США.

До него президентом ВБ был Джим Ён Ким, занимавший эту должность шесть лет. Он покинул пост 1 февраля 2019 года.