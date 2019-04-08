Путин поручил ФСБ взять под контроль «серые схемы» контрабандных товаров через Кыргызстан и Казахстан

Алматы. 8 апреля. КазТАГ — Президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности (ФСБ) взять под контроль «серые схемы» контрабандных товаров через Кыргызстан и Казахстан, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Прошла информация, что президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ взять под особый контроль «серые схемы» контрабандных товаров, которые идут через Кыргызстан и через Казахстан по письму председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной», — сообщил депутат жогорку кенеша Руслан Казакбаев от фракции «Республика-Ата-Журт» на заседании комитета жогорку кенеша по бюджету и финансам в понедельник.

Предположив, что представители правительства не смогут ответить на его вопрос, депутат спросил у представителя государственной таможенной службы (ГТС) КР.

«Вы обратились к представителям Кыргызстана в ЕАЭС? Что за поручение Путина? Нужно ответить: или признать факт, или опровергнуть. Говорят, что проблемы на границе Кыргызстана с Казахстаном из-за этого», — спросил Казакбаев.

Заместитель председателя ГТС КР Султан Мамасадыков сообщил, что информацию попозже предоставят.

«Информация должна быть, у нас есть представители в Москве», — сказал Мамасадыков.

Отмечается, что ранее в российских СМИ писали, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ФСБ разработать меры по борьбе с теневым оборотом товаров и наличных.

Как уточняется, поручение было дано после получения Путиным письма главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, в котором она раскрывает подробности финансирования «серого» импорта и вывода средств за границу.

Как сообщалось, в середине января ЦБ уже подготовил для банков методические рекомендации для выявления сомнительных переводов физлиц за границу. К признакам таких сомнительных операций ЦБ отнес переводы через российские банковские офисы, рядом с которыми находятся торговые точки без контрольно-кассовой техники. К таким точкам относятся и рынки. В своем письме Путину глава ЦБ сообщила, что регулятор выявил возможную схему оплаты и легализации «серого» импорта на крупных рынках объемом не менее 10 млрд рублей ежемесячно.

Отправление средств осуществлялось из точек неподалеку от рынков, а получателями являлись торговые склады в Кыргызстане и Казахстане, куда, в свою очередь, приходят товары из Китая и Вьетнама.