Астана. 8 апреля. КазТАГ — Опасность схода снежных лавин сохраняется в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы с 9 по 12 апреля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2100 м) в период 9–12 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин», — говорится в штормовом сообщении, распространенном в понедельник.

Синоптики не рекомендуют выходить на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.