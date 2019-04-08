Павлодар. 8 апреля. КазТАГ — Шесть госслужащих устроились на работу по «липовым» дипломам в Павлодарской области, передает корреспондент агентства.

«Шесть государственных служащих при поступлении на работу предъявили «липовые» дипломы о высшем юридическом и экономическом образовании», — сообщили в пресс-службе областного департамента агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Павлодарской области в понедельник.

По словам руководителя управления контроля в сфере госслужбы ДАДГСПК Ерлана Тулегенова, «досудебное расследование региональная полиция начала по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 385 (использование заведомо подложного документа) УК РК».

«Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа либо ареста на срок до 40 суток», — сообщил Тулегенов.

Также в пресс-службе агентства уточнили, что устроившиеся по «липовым» дипломам проработали на госслужбе от двух до трех лет.