Алматы. 8 апреля. КазТАГ – Союз журналистов Казахстана учредил премию имени Абдильды Мукашева, передает корреспондент агентства.

15 апреля исполнилось бы 59 лет прекрасному человеку и журналисту, преданному и надежному другу, мужественному человеку и патриоту страны Абдильде Рахметжановичу Мукашеву.

В 1991 году он создал газету «Ак жайык», которая за годы независимости стала межрегиональной и последовательно защищала свободу слова и права казахстанцев, внесла весомый вклад в развитие гражданского общества страны. «Ак жайык» имеет высокую цитируемость и по популярности превосходит многие республиканские издания. Газета выпускается в собственном издательско-типографском комплексе. Это, несомненно, заслуга Абдильды Мукашева. Его уход из жизни – большая потеря для отечественной журналистики.

А. Мукашев являлся членом правления Союза журналистов Республики, организатором Атырауского филиала общественного объединения «Национальный пресс-клуб», был удостоен звания «Почетный журналист Казахстана».

В ознаменование неоценимых заслуг Абдильды Рахметжановича Мукашева в развитие отечественных СМИ, Союз журналистов Казахстана учредил ежегодную премию его имени, которая будет вручаться лучшим журналистам страны – авторам публикаций, видео материалов на общественно-значимые политические и гражданско-правовые темы. Премия будет вручаться по итогам ежегодного конкурса, приуроченного Дню работников информации и связи.