Доллар незначительно подешевел в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента

Алматы. 8 апреля. КазТАГ – Доллар США относительно данных за субботу в понедельник незначительно подешевел в пунктах обмена валют Астаны, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Астане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т377,5, а продажи – Т379,5.

В Алматы в пунктах обмена валют $1 покупают в среднем по Т378,7, а продают по Т380,4.

В Шымкенте в обменниках средняя цена покупки $1 составляет Т379,2, а продажи – Т380,4.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на понедельник, составляет Т379,84.