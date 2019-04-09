Откуда будут профинансированы внеочередные выборы президента в случае их проведения, рассказали в МНЭ РК

Астана. 9 апреля. КазТАГ — Откуда будут профинансированы внеочередные выборы президента в случае их проведения, рассказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«На внеочередные выборы (президента РК – КазТАГ), в принципе, средства не закладываются. Есть резерв правительства, который предусмотрен на любые неотложные затраты. Внеочередные выборы или другие внеочередные, или внезапные расходы, которые являются неотложными, если таковые будут, то финансирование будет производиться из резервов правительства», — рассказал журналистам Даленов в кулуарах правительства во вторник.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя председателя партии «Нур Отан» Маулена Ашимбаева, председателя Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азата Перуашева, секретаря Центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана Айкына Конурова, председателя Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Али Бектаева. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы общественно-политической повестки дня.

Позднее стало известно, что Токаев в 13.00 по времени Астаны выступит с обращением к гражданам страны в эфире республиканских телеканалов.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.