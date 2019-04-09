Российская авиакомпания планирует открыть ряд направлений между Казаxстаном и РФ

Астана. 9 апреля. КазТАГ — Российская авиакомпания «ИрАэро» планирует открыть ряд направлений между Казаxстаном и РФ, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«КГА выдал свидетельство об аккредитации в РК российской авиакомпании «ИрАэро». Авиакомпания «ИрАэро» в период весенне-летней навигации планирует выполнение регулярных пассажирских воздушных перевозок по маршрутам: Жуковский – Караганда – Жуковский с частотой 7 рейсов в неделю; Жуковский – Кокшетау – Жуковский с частотой 2 рейса в неделю; Жуковский – Петропавловск – Жуковский с частотой 2 рейса в неделю», — говорится в сообщении во вторник.

В комитете уточнили, что рейсы будут выполняться на воздушных суднах типа RRJ (Sukhoi SuperJet-100).

Авиакомпания «ИрАэро» была создана в 1999 году. Долгое время основным видом работ являлось удовлетворение потребностей населения Дальнего Востока и северо-восточных районов России в услугах грузоперевозок. С 2006 года «ИрАэро» осуществляет пассажирские перевозки и к настоящему моменту является крупнейшим перевозчиком в регионе.