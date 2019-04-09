Решение о досрочных выборах президента РК важное и необходимое – Токаев

Астана. 9 апреля. КазТАГ – Динара Жаркеева. Решение о досрочных выборах президента РК важное и необходимое, заявил Касым-Жомарт Токаев.

«Я советовался по этому вопросу с Елбасы Нурсултанов Абишевичем Назарбаевым, консультировался со спикерами обеих палат парламента, премьер-министром страны, согласовал свое решение с конституционным советом встречался с лидерами парламентских партий. Решение о досрочных выборах (президента РК – КазТАГ) важное и необходимое», — сказал Токаев в своем обращении к казахстанцам во вторник.

Ранее сообщалось, что дату внеочередных выборов президента РК назвал Касым-Жомарт Токаев.

«В соответствии с Конституцией страны я принял решение о проведении внеочередных выборов президента Республики Казахстан 9 июня 2019 года», — сказал Токаев в своем обращении к казахстанцам во вторник.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.