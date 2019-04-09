Токаев гарантировал честные и открытые выборы президента РК

Астана. 9 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев гарантировал честные и открытые президентские выборы.

«Казахстан – демократическое государство и президент будет избран согласно воле народа. Как действующий глава государства я гарантирую, что выборы будут проведены честно, открыто, справедливо. Это моя принципиальная позиция. Перед нами стоят большие задачи. Я верю в мудрость нашего народа», — сказал Токаев в обращении к народу Казахстана во вторник.

При этом он призвал казахстанцев ответственно отнестись к выборам.

«Уважаемые соотечественники, народная мудрость гласит: «Созидание будет там, где есть единство». Призываю вас подойти к будущим выборам со всей ответственностью. От вашего решения зависит будущее страны и судьба каждой казахстанской семьи», — добавил Токаев.

Токаев в обращении сообщил, что внеочередные выборы президента РК будут проведены 9 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что Токаев принял первого заместителя председателя партии «Нур Отан» Маулена Ашимбаева, председателя Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азата Перуашева, секретаря Центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана Айкына Конурова, председателя Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Али Бектаева. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы общественно-политической повестки дня.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.