Астана. 21 мая. КазТАГ — Согдияна Идрисова. На Т836 млрд увеличились поступления в бюджет Казахстана в 2018 году, сообщил первый заместитель премьер-министра – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«Доходы республиканского бюджета (без трансфертов) к ВВП составили 9,8%. Это больше на 0,4 п.п. по сравнению с 2017 годом. Для налогов в доходах составила 9,6% с ростом на 0,5 п.п. в сравнении с предыдущим годом. Чистые доходы республиканского бюджета исполнены на сумму Т5 трлн 849 млрд, или с перевыполнением плана на Т130 млрд. В бюджет поступило доходов больше на Т836 млрд, чем в 2017 году», — сказал во вторник Смаилов на презентации отчетов правительства РК и счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета за 2018 год в сенате.

Также он перечислил факторы, которые повлияли на рост доходов.

«Во-первых, увеличение объемов производства товаров и услуг в отдельных отраслях экономики, а также улучшение основных макроэкономических показателей как рост средней цены на нефть и доллара США. Во-вторых, рост цен на основные экспортные позиции. В-третьих, влияние на рост доходов оказало улучшение налогового и таможенного администрирования», — проинформировал глава минфина РК.

Несмотря на перевыполнение доходов, по словам Смаилова, «имеет место неисполнение отдельных налогов».

«Так, к примеру, неисполнение корпоративного подоходного налога связано со снижением доходов банков второго уровня (БВУ), а также оборотов по уранодобывающим и горнодобывающим компаниям соответственно на 44% и 9,2%. Также не исполнен план по налогу на добавленную стоимость. Причиной послужили снижение оборотов по реализации на 68,9% по 25 крупным налогоплательщикам и наличие переплаты по 86 крупным налогоплательщикам», — отметил министр.

По его словам, недоимка в республиканский бюджет по состоянию на 1 января 2019 года составила Т198 млрд.

«По сравнению с 2017 годом рост недоимки составил Т83 млрд, или 72%. Основные суммы недоимки приходятся на корпоративный подоходный налог – 50,5% и налог на добавленную стоимость – 45%. Причинами роста являются доначисления по актам проверок, начисления по дополнительной налоговой отчетности, в том числе представленным по результатам камерального контроля и текущим обязательствам», — резюмировал Смаилов.