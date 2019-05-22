Астана. 22 мая. КазТАГ — Гроза, заморозки и сильный ветер ожидаются в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях в четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«23 мая в ВКО ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), местами гроза, шквал, град. Ветер западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. Ночью 23 мая местами ожидаются заморозки -2. В Усть-Каменогорске 23 мая ожидается гроза, ветер западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с. В Семее 23 мая ожидается гроза, ветер западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Также сообщается, что 23 мая в Костанайской области утром и днем местами ожидаются гроза, ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

«В Костанае днем 23 мая ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с», — следует из сообщения.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.