Дорожную карту по взаимодействию с партнерами подписали участники СМИД ШОС в Бишкеке

Алматы. 22 мая. КазТАГ — Дорожную карту по взаимодействию со странами-наблюдателями и партнерами подписали участники совета министров иностранных дел (СМИД) стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Важным итогом работы заседания стало подписание дорожной карты по развитию взаимодействия секретариата ШОС с государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу на среднесрочную перспективу», — сообщил глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана Чингиз Айдарбеков в среду.

По его словам, в ходе заседания «состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам».

«Согласованы позиции сторон по этим вопросам, и они отражены в принятом нами информационном соглашении по итогам заседания СМИД», — проинформировал глава МИД КР.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана, также на совете участниками «приняты за основу проекты Бишкекской декларации и информационного сообщения по итогам заседания совет глав ШОС».

«Мы утвердили отчет о работе секретариата ШОС за прошлый год. Одобрили проект отчета о деятельности организации за отчетный период», — заявил Айдарбеков.

Как сообщается, в Бишкеке в среду прошло заседание совета министров иностранных дел стран ШОС, в котором приняли участие представители России, Кыргызстана, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана.

Напомним, в 2019 году Кыргызстан председательствует в ШОС и ОДКБ.

В Кыргызстане уже состоялись встречи глав оборонных ведомств организаций и секретарей советов безопасности стран ШОС, а также второй форум женщин стран ШОС.

13-14 июня 2019 года в Бишкеке состоится саммит глав государств-членов организации.