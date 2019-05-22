Мошенническую структуру по незаконному изготовлению и реализации дубликатов автономеров раскрыли в Нур-Султане

Нур-Султан. 22 мая. КазТАГ — Мошенническую структуру по незаконному изготовлению и реализации дубликатов автомобильных номерных знаков раскрыли в Нур-Султане, сообщает пресс-служба МВД РК.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции была раскрыта мошенническая структура по незаконному изготовлению и реализации дубликатов автомобильных номерных знаков, в том числе номеров повышенного спроса», — цитирует пресс-служба МВД РК советника министра – официального представителя ведомства Нурдильду Ораза в среду.

По его словам, сотрудниками полиции в социальных сетях были установлены аккаунты, на которые принимались заказы на изготовление дубликатов государственных номерных знаков.

«Также был установлен владелец абонентских номеров. Им оказался гражданин Российской Федерации, проживающий в Нур-Султане. Он на сотовый телефон принимал заказы и направлял их своему подельнику в Омске (РФ), где и изготавливались фальшивые автомобильные номерные знаки. В ходе обыска в одном из складов ТОО в Нур-Султане было обнаружено несколько готовых для реализации дубликатов автомобильных номерных знаков», — резюмировал официальный представитель МВД РК.