За создание единого глобального антитеррористического фронта при ООН выступили участники СМИД ШОС в Бишкеке

Нур-Султан. 22 мая. КазТАГ — За создание единого глобального антитеррористического фронта при ООН выступили участники совета министров иностранных дел (СМИД) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, сообщает пресс-служба МИД РК.

«Казахстанская делегация во главе с Министром иностранных дел Республики Казахстан Бейбутом Атамкуловым приняла участие в ежегодном заседании СМИД ШОС. (…) В ходе заседания участники решительно осудили терроризм во всех его формах и проявлениях и выступили за создание единого глобального антитеррористического фронта при центральной координирующей роли ООН. В данном контексте отмечена важность последовательной реализации положений принятого в ООН по инициативе Казахстана в сентябре 2018 года кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма», — говорится в сообщении в среду.

Также сообщается, что в ходе мероприятия главы внешнеполитических ведомств стран ШОС обсудили вопросы развития связей ШОС с международными и региональными объединениями.

«Министры иностранных дел Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана рассмотрели и одобрили ход подготовки к предстоящему 14 июня 2019 года в Бишкеке заседания совета глав государств-членов ШОС, проекты Бишкекской декларации и информационного сообщения по итогам саммита, а также ряд других решений по текущей деятельности организации», — следует из сообщения.

Кроме того, участники заседания отметили поступательное развитие ШОС в качестве прочной платформы укрепления взаимопонимания, доверительного диалога и равноправного партнерства между государствами-членами организации.

«Подчеркнуто стремление расширять и углублять взаимодействие государств-членов в предотвращении угроз стабильности и безопасности, обеспечении устойчивого развития региона ШОС. (…) Была подтверждена необходимость наращивания усилий в целях совершенствования архитектуры глобального экономического управления, развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», — отметили в пресс-службе МИД РК.

По итогам заседания принято информационное сообщение министров иностранных дел ШОС.

Ранее сообщалось, что участники СМИД ШОС в Бишкеке подписали дорожную карту по взаимодействию с партнерами.

Напомним, в 2019 году Кыргызстан председательствует в ШОС и ОДКБ.

В Кыргызстане уже состоялись встречи глав оборонных ведомств организаций и секретарей советов безопасности стран ШОС, а также второй форум женщин стран ШОС.

13-14 июня 2019 года в Бишкеке состоится саммит глав государств-членов организации.

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году, основными целями которой были заявлены укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства, поощрение эффективного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан; наблюдателями при ШОС – Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия; партнерами по диалогу ШОС – Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.