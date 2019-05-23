ЕНПФ за январь-апрель выплатил Т74,2 млрд, получил Т382,4 млрд взносов

Алматы. 23 мая. КазТАГ — Пенсионные выплаты с учетом подоходного налога за январь-апрель составили Т74,2 млрд, сообщила пресс-служба АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ).

«Пенсионные выплаты с учетом подоходного налога за 4 месяца 2019 года составили Т74,2 млрд, в том числе выплаты по возрасту составили Т35,3 млрд (48% всех выплат), переводы в страховые организации – Т15,7 млрд (21%), выплаты в связи с выездом за пределы Республики Казахстан – Т13 млрд (18%), выплаты по наследству и на погребение – Т9,3 млрд (12%)», — говорится в пресс-релизе ЕНПФ, распространенном в четверг.

Общая сумма пенсионных накоплений на 1 мая 2019 года составила Т9,8 трлн, увеличившись с начала года на Т382,4 млрд, или 4%. По сравнению с прошлогодним показателем на 1 мая прирост составил Т1,6 трлн, или 20%. Основную долю (Т9,5 трлн) составляют накопления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), указывается в документе.

Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) по всем видам взносов с начала года составило 10,4 млн единиц, из них 94,8% ИПС приходится на ОПВ, 4,7% – на обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) и только 0,5% – на добровольные пенсионные взносы (ДПВ).

Как отметили в ЕНПФ, если рассматривать суммы накоплений на каждом ИПС, то ситуация на начало мая текущего года выглядит следующим образом: средние накопления на ИПС по обязательным взносам составляют чуть более Т1 млн, по профессиональным взносам – Т451,4 тыс. и по добровольным пенсионным взносам – Т50,8 тыс.