Доходность пенсионных активов ЕНПФ за январь-апрель – ниже уровня инфляции

Алматы. 23 мая. КазТАГ — Доходность пенсионных активов за январь-апрель для вкладчиков АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) составляет 1,62%, сообщила пресс-служба фонда.

«Доходность пенсионных активов за 4 месяца составляет 1,62% (практически на уровне инфляции, которая составляет 1,8%)», — говорится в пресс-релизе ЕНПФ, распространенном в пятницу.

Таким образом, доходность пенсионных активов ЕНПФ за 4 месяца оказалась отрицательной (-0,18%).

Однако, как указывается в документе, показатели доходности следует рассматривать в более долгосрочном периоде.

«За последние 12 месяцев доходность пенсионных активов составляет 10,7%, что на 5,8% превышает инфляцию, которая зафиксирована на уровне 4,9% за аналогичный период», — напоминает ЕНПФ.

Чистый инвестиционный доход, начисленный на ИПС (индивидуальные пенсионные счета) вкладчиков и получателей с начала года, составил Т154,9 млрд.