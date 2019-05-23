Алматы. 23 мая. КазТАГ — Ирак объявил о стратегических альтернативах для экспорта нефти в случае войны США и Ирака, сообщает Middle East Monitor.

«Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди заявил, что его страна подготовила «стратегические альтернативы» для экспорта нефти на случай начала войны между США и Ираном», — говорится в сообщении.

При этом он отметил, что стратегические альтернативы подготовлены на случай закрытия Ормузского пролива, не сообщив каких-либо подробностей.

Как сообщается, это заявление было сделано после угроз со стороны Ирана закрыть Ормузский пролив, который является одним из важнейших маршрутов транспортировки нефти в мире и обострения напряженности в отношениях между Ираном и США.