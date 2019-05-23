«Казахтелеком» приобретет оставшиеся 49% доли Tele2

Алматы. 23 мая. КазТАГ — АО «Казахтелеком» приобретет оставшиеся 49% доли мобильного оператора Tele2 AB в совместном предприятии (СП) Khan Tengri Holding B.V., сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«Сегодня «Казахтелеком» и Tele2 AB подписали договор о приобретении 49% доли шведского мобильного оператора в совместном предприятии Khan Tengri Holding B.V. Ожидается, что сделка будет завершена в конце июня», — говорится в сообщении, размещенном на сайте в четверг.

Комментируя сделку, председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев считает, что с учетом опыта компании в развитии мобильного сегмента и реализации инфраструктурных проектов, приобретение доли Tele2 в Khan Tengri Holding B.V., наряду с покупкой 75% акций АО «Кселл», положительно скажется на телекоммуникационной отрасли, за счет реализации ряда синергий при интеграции и совместном использовании технических возможностей трех операторов.

В «Казахтелекоме» также заявили, что компания как основной акционер обоих сотовых операторов готова способствовать совместному запуску 5G в Казахстане. Сотрудничество операторов позволит создать высокотехнологичную платформу, позволяющую оказывать услуги фиксированной и мобильной связи высокого качества.

В Tele2 также прокомментировали выход компании с казахстанского рынка.

«Tele2 построил успешный бизнес в Казахстане и развернул сеть для высококачественной передачи голосовых и мобильных данных. Совместному предприятию удалось значительно увеличить клиентскую базу и долю на рынке, повысить прибыльность, обеспечить высокое качество связи и значительный рост потребления мобильных данных на одного клиента, которое удвоилось в 2 раза с момента создания СП», — говорится в пресс-релизе компании со ссылкой на президента и главного исполнительного директора Tele2 Андерса Нильссона.

Напомним, в конце февраля 2016 года стороны договорились о создании совместного предприятия в мобильном сегменте на базе бизнесов АО «АЛТЕЛ» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», в котором доля АО «Казахтелеком» составляла 51% акционерного капитала (49,48% голосующих акций). Tele2 реализовал пут-опцион, предусмотренный соглашением акционеров по выкупу АО «Казахтелеком», принадлежащих Tele2 Sverige AB 49% акций Khan Tengri Holding B.V.

По итогам I квартала 2019 года количество абонентов совместного предприятия значительно превысило 7 млн человек.

28 декабря 2018 года МИА «КазТАГ» сообщило, что Tele2 уведомила об использовании пут-опциона, предусмотренного в совместном предприятии (СП) между Tele2 и АО «Казахтелеком» в Казахстане. Отправив уведомление о продаже опциона «Казахтелекому», Tele2 инициировала процесс продажи своей доли. Отмечалось, что Tele2 принадлежат 49% экономической доли и 51% голосов в СП. Тогда в шведской корпорации уточняли, что ожидаемое финансовое вознаграждение Tele2 будет полностью отражать экономический интерес в 31% с учетом 18% дохода Asianet.

Еще раньше – 21 декабря была завершена сделка по приобретению «Казахтелекомом» 75% голосующих акций АО «Кселл». По условиям сделки, «Казахтелеком» приобрел 24% акций «Кселл» у TeliaSonera Kazakhstan Holding B.V. и 51% акций у Fintur Holdings BV.