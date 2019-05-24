Астана. 24 мая. КазТАГ – Более Т4 трлн превышают долги проходящих процедуру банкротства компаний в Казахстане, сообщает пресс-служба главы государства.

«Компании создаются, развиваются и прекращают свою деятельность. Это нормальный процесс. Банкротство является одним из этапов жизненного цикла предприятий. На сегодня количество предприятий, проходящих процедуру банкротства, выросло до 4 тыс., а их задолженность превышает Т4 трлн», — заявил в пятницу на заседании совета национальных инвесторов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, «многие предприятия находятся в данном состоянии в течение долгих лет».

«Это неприемлемая практика. В этот период сотрудники не получают заработную плату, активы уже не принадлежат предприятию-банкроту, но и не передаются во владение кредитору. Таким образом, они полностью выведены из экономического оборота», — добавил глава государства.

Он отметил, что «нужно четко определиться с границами государства в экономике».

«В непростые времена государство всегда брало на себя бремя поддержания экономического роста. Нельзя забывать, что системная конкурентоспособность экономики формируется за счет частного бизнеса. Именно поэтому была поставлена задача довести долю государства в экономике до стандартов стран ОЭСР. Это даст толчок частным инвестициям и развитию МСБ. Поручаю правительству до 1 сентября провести ревизию всех разрешенных видов деятельности для госкомпаний и внести предложения по их сокращению. Сегодня я объявляю мораторий на создание новых государственных компаний в экономике», — сказал Токаев.