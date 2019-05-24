Замруководителя областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» подозревается в системном получении взяток

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Астана. 24 мая. КазТАГ Заместитель руководителя областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» подозревается в системном получении взяток, сообщает пресс-служба Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСП).

«В Мангистауской области заместитель руководителя областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» подозревается в получении на системной основе взяток в сумме более Т1 млн от представителей подрядных организаций за непривлечение к административной ответственности и незаконное лоббирование интересов при проведении госзакупок», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что подрядчик не исполнил свои обязательства по строительству участка дороги в полном объеме к установленному сроку и за непривлечение к ответственности в виде штрафа была дана взятка.

«Досудебное расследование в отношении должностного лица продолжается», — резюмируется в сообщении.

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