Налоговая амнистия почти для 1,4 млн физлиц ожидается в Казахстане

Астана. 24 мая. КазТАГ – Налоговая амнистия почти для 1,4 млн физических лиц ожидается в Казахстане, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов.

«Доводим до сведения налогоплательщиков-физических лиц о предстоящей налоговой амнистии путем списания пени при условии уплаты физическим лицом основной суммы налога по налоговым обязательствам за налоговые периоды до 1 января 2019 года. Соответствующие поправки в налоговое законодательство в настоящее время находятся на рассмотрении в мажилисе парламента. В случае принятия поправок под амнистию подпадут 1 390 тыс. человек», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как уточнили в КГД, указанным физлицам при условии уплаты недоимки на сумму Т13,9 млрд будут списаны пени на общую сумму Т7 млрд.