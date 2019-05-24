Дату предвыборных теледебатов кандидатов в президенты Казахстана определил ЦИК

Астана. 24 мая. КазТАГ – Дату предвыборных телевизионных дебатов кандидатов в президенты Казахстана определила Центральная избирательная комиссия (ЦИК), сообщает пресс-служба Центризбиркома.

«ЦИК РК было принято постановление о проведении предвыборных телевизионных дебатов и дискуссий на внеочередных выборах президента Республики Казахстан. Принятым постановлением определена дата предвыборных телевизионных дебатов и дискуссий – 29 мая 2019 года в эфире телевизионного канала АО «Агентство «Хабар» в городе Нур-Султане», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Отмечается, что в настоящее время разработан регламент проведения телевизионных предвыборных дебатов и дискуссий, которым предусматривается порядок их проведения.

«Теледебаты разделены на три раунда. Тема первого раунда «Приоритеты экономического развития Казахстана». Первый раунд предвыборных телевизионных дебатов и дискуссий включает в себя два тура. В первом туре состоятся выступления каждого участника с целью представления своей предвыборной программы», — уточнили в ЦИК.

Во втором туре, по информации Центризбиркома, предполагается дискуссионная сессия «вопросы-ответы» от участников к своим оппонентам.

«Участники могут задать своим оппонентам по два вопроса, а также ответить на два вопроса. Тема второго раунда «Социальная модернизация Казахстана». В первом туре второго раунда состоится выступление участников на заданную тему. Второй тур предполагает один вопрос от ведущих ко всем участникам. Тема третьего раунда «Слово к избирателям». В третьем, завершающем раунде участники напрямую обращаются к избирателям», — сказано в сообщении.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До следующих президентских выборов страной временно руководит экс-спикер сената Касым-Жомарт Токаев.

9 апреля Токаев выступил с телеобращением к народу, в котором объявил о проведении 9 июня 2019 года внеочередных президентских выборов. Выдвижение кандидатов завершилось 28 апреля, а их регистрация – 6 мая. 11 мая в стране стартовала агитационная кампания.

За главный пост в Казахстане будут бороться семь человек, в том числе Токаев.