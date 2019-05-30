Газ украинских производителей подорожал за неделю на 30% из-за смещения сроков поставок из РК и РФ

Алматы. 30 мая. КазТАГ – Сжиженный газ украинских производителей подорожал за неделю на 30% из-за смещения сроков поставок из Казахстана и России, передает корреспондент агентства.

«Цены на сжиженный газ украинских производителей за неделю выросли на 30%. Причиной стали ожидания со стороны участников рынка смещения сроков поставок газа из Казахстана и России из-за введения российской стороной с 1 июня лицензий на поставки на территорию Украины поставку газа и нефтепродуктов, которые производятся в РФ или проходят через ее территорию транзитом», — сообщил в четверг коммерческий директор компании «Укргаздобыча» Сергей Федоренко.

Ситуацию он называет «приятным сюрпризом» для других поставщиков газа.

«Что дальше? Ждем следующие газовые танкеры в Одессе и Черноморске, возможно и другие порты тоже порадуют. Возможен рост цен на заправках всех операторов», — добавил Федоренко.