Нур-Султан. 30 мая. КазТАГ – Новые правила о наружной рекламе вступили в силу в Казахстане, сообщает пресс-служба национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен».

«Правила о наружной рекламе вступили в силу. Новые правила о размещении наружной (визуальной) рекламы решат недопонимание между госорганами и бизнесом», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточнили в НПП, правила предусматривают, что «размер платы за первый и последующие месяцы размещения наружной (визуальной) рекламы рассчитывается в соответствии с базовыми ежемесячными ставками, утвержденными Налоговым кодексом, исходя из места расположения и площади стороны размещения рекламы, вне зависимости от ее количества».

«Ранее предприниматели обращались в НПП с жалобами на действия акиматов, которые заявляли о необходимости оплачивать налог на визуальную рекламу за каждую картинку, которая появляется на экране, что не соответствовало действительности», — пояснили в нацпалате.

Также отмечается, что в правилах решены спорные вопросы по оформлению окон и витрин, «в частности, разрешается размещать информацию на окнах, но только на внутренней стороне стекла и только о реализуемых в торговой точке товарах или услугах».

«Кроме того, допускается размещение визуальной рекламы на уличной мебели (оборудовании), устанавливаемой местными исполнительными органами либо инвесторами за счет собственных средств. Возможно это при заключении договоров с местными исполнительными органами, заключенных на основании итогов проведенных открытых конкурсов», — добавили в НПП.