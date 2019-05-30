Молодых полит-активистов в Казахстане «наказывают» призывами в армию – правозащитники

Астана. 30 мая. КазТАГ – Молодых политических активистов в Казахстане «наказывают» призывами в армию, сообщает фонд «Открытый диалог».

«В преддверии внеочередных президентских выборов в Казахстане поднялась волна протестов с требованием проведения честного и прозрачного волеизъявления. Во многих городах прошли мирные акции, участники которых подверглись произвольным задержаниям и административным арестам, штрафам, а также уголовному преследованию. В качестве альтернативы уголовному преследованию для изоляции и устрашения активистов власти начали использовать призывную систему в армию», — говорится в сообщении в четверг.

Как отмечают в фонде, известно о шести случаях из четырех крупных городов Казахстана, где участникам мирных акций неповиновения военкоматы прислали повестки в армию.

«Активисты называют действия военкоматов новой формой запугивания и связывают это с приближающимися выборами президента», — подчеркнули в фонде.

Напомним, один из указанных случаев связан с активистом из Уральска Асланом Сагутдиновым, которого до выдачи повестки от военкомата утром 6 мая на центральной площади города задержала группа полицейских. Полит-активист стоял тогда у памятника Абая с пустым плакатом. По его словам, таким образом он хотел показать, что в Казахстане не соблюдаются права и свободы граждан. Полицейские задержали Сагутдинова через пять минут после начала его акции и доставили в Абаевский отдел полиции. Позже активиста отпустили, и он сообщил, что полицейские попросили его что-то написать на пустом плакате для составления административного протокола. 7 мая стало известно, что полицейские были вынуждены обратиться в прокуратуру, чтобы действия Сагутдинова разъяснили в надзорном органе, а через несколько дней стало известно, что от молодого человека потребовали повторно пройти медобследование для прохождения службы в армии. После поднятого общественного резонанса в министерстве обороны были вынуждены заявить, что Сагутдинов признан негодным для службы и пообещать выдать ему военный билет.

9 мая сообщалось, что ведущие мировые СМИ – британская вещательная корпорация BBC и американская газета New York Times (NYT) рассказали о задержании жителя Уральска с пустым плакатом.

BBC также рассказала и о других задержаниях активистов, которые произошли в апреле и мае в Казахстане, в том числе и об аресте 21 апреля Асии Тулесовой и Бейбарыса Толымбекова на 15 суток за то, что они развернули плакаты с надписями «От правды не убежишь», #УМЕНЯЕСТЬВЫБОР, #ADILSAILAYUSHIN на Алматы марафоне. Действия полиции и решение суда тогда вызвали широкий общественный резонанс. В частности, 1 мая около 80 человек были задержаны в результате мирных митингов в Нур-Султане и Алматы. Протестные акции прошли и в других городах. Вышедшие на улицы граждане призывали бойкотировать выборы, выступали против переименования столицы и строительства АЭС, а также выражали поддержку задержанным в Алматы активистам –Тулесовой и Толумбекову. Обо всем этом также рассказала BBC.