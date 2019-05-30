Условия кредитования бизнеса банками улучшились в Казахстане в I квартале 2019 года

Алматы. 30 мая. КазТАГ – Условия кредитования бизнеса банками улучшились в Казахстане в I квартале, сообщается в отраслевом конъюнктурном обзоре Национального банка по итогам I квартала 2019 года.

«В I квартале 2019 года по мнению большинства респондентов банковские условия кредитования в целом сложились более позитивными, чем в IV квартале 2018 года. Несмотря на то, что самые низкие средние процентные ставки по кредитам, полученным в тенге, отмечены в обрабатывающей промышленности (11,3%), доля предприятий, для которых условия кредитования неприемлемы, в обрабатывающей промышленности больше, чем в других отраслях (16,3%)», — сообщили в Нацбанке в четверг.

Наименьшая доля таких предприятий отмечена в горнодобывающей промышленности (6,4%), «которая к тому же имеет тенденцию к снижению».

«В этой отрасли также отмечены самые низкие процентные ставки по кредитам, полученным в иностранной валюте (4,2%). Наибольшая доля предприятий, намеренных взять кредит во II квартале 2019 года, в обрабатывающей промышленности и торговле (20,9% и 20,4%, соответственно), наименьшая – в отрасли «транспорт и складирование» (6,4%)», — уточнил финансовый регулятор.