Нур-Султан. 30 мая. КазТАГ – Подготовка к празднованию юбилея Абая Кунанбаева в 2020 году начнется в Казахстане, сообщает пресс-служба главы государства.

«В целях обеспечения празднования на высоком организационном и содержательном уровне 175-летнего юбилея со дня рождения великого казахского поэта, просветителя Абая Кунанбайулы в 2020 году постановляю: 1. Правительству Республики Казахстан: 1) создать до 1 июля 2019 года государственную комиссию по подготовке и проведению 175-летнего юбилея со дня рождения великого казахского поэта, просветителя Абая Кунанбайулы в 2020 году (далее – 175-летний юбилей Абая Кунанбайулы)», — говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева в четверг.

Также глава государства постановил: утвердить до 1 октября 2019 года общереспубликанский план по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы; принять необходимые меры по комплексной модернизации Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Бөрілі»; провести в 2020 году в Нур-Султане международную научно-практическую конференцию, посвященную 175-летнему юбилею Абая Кунанбайулы; принять необходимые меры по осуществлению качественного перевода, изданию и международному продвижению трудов Абая Кунанбайулы на основных иностранных языках, имеющих широкое распространение; проработать вопрос по организации празднования 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). Также президент дал ряд других связанных с юбилеем Абая поручений.