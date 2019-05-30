Снижение объемов производства в январе-апреле негативно отразилось на динамике средней зарплаты в РК

Алматы. 30 мая. КазТАГ – Снижение объемов производства в январе-апреле негативно отразилось на динамике средней заработной платы в Казахстане, сообщается в отраслевом конъюнктурном обзоре Национального банка по итогам I квартала 2019 года.

«Снижение объемов производства в I квартале 2019 года отразилось в целом негативно на динамике средней заработной платы. В горнодобывающей, обрабатывающей промышленности и в торговле наблюдается увеличение доли предприятий, снизивших среднюю заработную плату», — сообщили в Нацбанке в четверг.

По данным финансового регулятора, в строительстве отмечено наибольшее снижение объема производства и наибольшее снижение средней зарплаты (12,4% предприятий снизили среднюю заработную плату).

«В других отраслях показатель варьируется между 6-8%. Численность занятых в рассматриваемых отраслях существенно не изменилась, за исключением строительства, где наблюдается снижение ДИ (диффузионного индекса – КазТАГ) до 37,7. В строительстве изменение численности занятых имеет явный сезонный характер. Во II квартале 2019 года предприятия ожидают восстановление объемов производства и повышение среднего уровня заработной платы по всем анализируемым отраслям», — говорится в сообщении.