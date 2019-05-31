Участки двух улиц перекроют на ночь в центре Алматы

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Алматы. 31 мая. КазТАГ – Участки двух улиц перекроют на ночь в центре Алматы, сообщает пресс-служба ТОО «Алматы Жолдары».

«В связи с дорожно-ремонтными работами на улице Гоголя участок от проспекта Сейфуллина до улицы Желтоксан с 31 мая с 23.00 до 1 июня 6.00 будет перекрыт. В связи с дорожно-ремонтными работами на улице Карасай батыра участок от улицы Гагарина до улицы Розыбакиева с 31 мая с 23.00 по 1 июня 6.00 будет перекрыт», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Гостям и жителям Алматы рекомендовано заранее скорректировать свои маршруты.

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