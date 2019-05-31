Тереза Мэй не только не смогла добиться соглашения по Брекситу, но фактически спровоцировала актуализацию старой, казавшейся уже урегулированной проблемы

Издание Boulevard Voltaire опубликовало статью под названием «Démission de Theresa May : chronique d’un désastre annoncé» — «Отставка Терезы Мэй: хроника объявленной катастрофы».

Тереза Мэй. (Фото: © Associated Press)

В ней говорится так: «Тереза Мэй в слезах», «Она до конца будет добиваться принятия единственного возможного соглашения о выходе из Европейского Союза», «Предстоит жесткий Брексит» — таковы в целом были выводы, сформулированные французской и европейской медийно-интеллектуальной интеллигенцией после того, как Тереза Мэй объявила о своем скором уходе в отставку.

Но такой сценарий был предсказуем еще больше года, а то и два года назад.

В первый год пребывания госпожи Мэй на Даунинг-стрит, 10, возникали неожиданности постольку, поскольку глава правительства решила сделать выбор в пользу жесткого Брексита и бесповоротно вывести свою страну из общеевропейского рынка (речь 17 января 2017 года). Но в последующем ее стиль правления изменится из-за неудачного роспуска парламента.

Находясь тогда на пике популярности, она решила распустить палату общин (то есть нижнюю палату парламента Соединенного Королевства), надеясь на то, что позиция консерваторов (то есть ее единомышленников) в качестве парламентского большинства усилится еще больше после новых выборов. Но такие ожидания не оправдались.

Консервативная партия, лидировавшая в опросах с 20-процентным отрывом от ближайшего конкурента, лишилась абсолютного большинства и оказалась вынуждена вступить в союз с североирландскими юнионистами (яростно противящимися всякому сближению двух Ирландий). После такого неудачного роспуска Тереза Мэй утратила лидерство и легитимность. То есть – те качества, которые нужны для противостояния брюссельским властям на переговорах».

Камнем преткновения в сделке по выведению страны из общеевропейского рынка стал вопрос, касающийся границы между Европейским Союзом и Британией. Более мягкий вариант Брексита предполагает, что вся Британия или хотя бы, по меньшей мере, входящая в ее состав Северная Ирландия может остаться в таможенном союзе с ЕС. Но это не устраивает не только критиков из числа политических противников Терезы Мэй в парламенте, но и даже (и, может, в еще большей мере) ее союзников — Демократическую юнионистскую партию. Североирландские юнионисты, как это и сказано выше, яростно противятся всякому сближению двух Ирландий – британской Северной Ирландии и самостоятельной Ирландской Республики. Поэтому представляется неудивительным то, что достигнутая 4 декабря 2017 года между Терезой Мэй и главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером договоренность о сохранении Северной Ирландии в зоне европейских соглашений после выхода Великобритании из ЕС была сорвана демаршем, предпринятым лидером юнионистов. Арлин Изабел Фостер поставила ребром вопрос о неприемлемости для ее Демократической юнионистской партии такого решения. Проигнорировать позицию юнионистов Тереза Мэй не могла постольку, поскольку в этом случае юнионисты тут же отозвали бы свое решение о внешней парламентской поддержке ее кабинету. Поэтому считается, что самой большой оплошностью, совершенной ею на посту премьер-министра, явился допущенный в 2017 году роспуск парламента. При сохранении прежнего состава палаты общин она располагала бы куда большей свободой действий в плане обеспечения успеха Брексита.

Как бы то ни было, Тереза Мэй покидает пост премьер-министра, а камень преткновения в виде «ирландского бэкстопа» (ограничителя) остается. И он может не только служить труднопреодолимым препятствием на пути к нахождению приемлемого решения Брексита, но и еще породить новую проблему или, вернее, вновь актуализировать старую, казавшуюся двадцать лет назад однозначно урегулированной проблему. С одной стороны, после выхода Великобритании из общеевропейского рынка так или иначе должна быть восстановлена таможенная граница между ней (а именно – ее североирландской провинцией) и входящей в ЕС Ирландской Республикой. А с другой стороны, по Белфастскому соглашению, которое двадцать лет назад положило конец сепаратизму северо-ирландских католиков, физической границы между двумя частями острова Ирландия (иначе говоря, между Северной Ирландией и Ирландской Республикой) не может и не должно быть. Теперь же североирландские юнионисты (другая сторона в продолжавшемся много десятилетий конфликте между католиками и простестантами в этой британской провинции) категорически противятся оставлению Северной Ирландии в зоне европейских соглашений после выхода Великобритании из ЕС. То есть фактически они выступают против сохранения силы Белфастского соглашения в части, касающейся недопустимости прокладывания физической границы между двумя частями острова Ирландия.

Отсюда следует вывод о том, что Тереза Мэй не только не смогла добиться соглашения по Брекситу, но фактически спровоцировала актуализацию старой, казавшейся уже урегулированной проблемы.

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