Курс доллара продолжает расти в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Новости 70 0

Алматы. 3 июня. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за воскресенье в понедельник продолжает расти в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане в обменных пунктах $1 в среднем покупают по Т381,6, а продают по Т384,9.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т383,3, а продают по Т384,9.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т383, а продажи – Т385.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на понедельник, составляет Т382,56.

Главная проблема президента Зеленского – Рада Главная проблема президента Зеленского – Рада
4998

Похожие материалы:

  1. Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента
  2. Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента
  3. Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента
  4. Курс доллара незначительно повысился в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента
  5. Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Новости партнеров

Загрузка...