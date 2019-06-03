Курс доллара продолжает расти в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 3 июня. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за воскресенье в понедельник продолжает расти в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане в обменных пунктах $1 в среднем покупают по Т381,6, а продают по Т384,9.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т383,3, а продают по Т384,9.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т383, а продажи – Т385.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на понедельник, составляет Т382,56.