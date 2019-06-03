Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу

Алматы. 3 июня. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу составила $1295,55.

Относительно утреннего фиксинга в пятницу стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 0,45.

Стоимость унции золота в евро составила 1161,07 (-1,05), а в британских фунтах – 1028,8 (-0,48).

Межбанковский фиксинг золота осуществляется каждый торговый день в 10.30 и 15.00 по времени Гринвича. Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.