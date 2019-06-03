Военные предотвратили несанкционированный полет беспилотника над зданием минобороны Казахстана

Астана. 3 июня. КазТАГ — Военные предотвратили несанкционированный полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над зданием министерства обороны Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.

«2 июня в Нур-Султане дежурным подразделением имеющимися средствами нейтрализации был прекращен несанкционированный полет БПЛА (квадрокоптера) у здания министерства обороны РК. Принятыми мерами квадрокоптер был захвачен. Квадрокоптер и материалы по незаконному полету переданы в управление полиции Есильского района для дальнейшего разбирательства. Хозяин квадрокоптера установлен, с ним работают представители правоохранительного органа», — говорится в сообщении в понедельник.

В ведомстве напомнили, что минобороны неоднократно извещало граждан о недопустимости несанкционированного использования БПЛА для полетов над военными объектами и что это является нарушением статей 31 и 33 Закона РК «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации».

«За нарушение указанных норм закона ст. 563 (нарушение порядка использования воздушного пространства Республики Казахстан) КоАП РК налагается на физических лиц штраф в размере 10 МРП, на должностных лиц – 20 МРП. Порядок эксплуатации БПЛА (квадрокоптера) над населенными пунктами опубликован на официальном сайте министерства индустрии и инфраструктурного развития Р», — резюмируется в сообщении.