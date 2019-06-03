Ниязова привлекли в качестве свидетеля по уголовным делам, где фигурируют родственники Мусабаева

Алматы. 3 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. Предпринимателя Бахта Ниязова привлекли в качестве свидетеля по уголовным делам, где фигурируют родственники сенатора Талгата Мусабаева.

«Вчера, 2 июня, в воскресенье меня вызвали на допрос в РУВД Бостандыкского района. Он касался заявления граждан РК по факту мошенничества со стороны ряда компаний, где подписи ставили родственники Мусабаева, в частности, Виктор Морозов, супруг Гульнары Мусабаевой и мой бывший партнер, мой конфликт с которым, вполне вероятно и вызвал неудовольствие сенатора Мусабаева», — сообщил Ниязов на брифинге в понедельник.

Как стало известно в ходе допроса, родственник Мусабаева, девелопер Морозов, на протяжении 6 лет проживающий за пределами Казахстана, находится в процессе экстрадиции из ОАЭ в Казахстан. В процессе экстрадиции также находится и его сын Жан Морозов. Им инкриминируются мошеннические действия в отношении людей, с которыми они заключали договора на продажу недвижимости.

«Как я понял со слов следователя, кому-то, возможно, хотелось втянуть меня в орбиту уголовного преследования этой семьи. Но я рассказал все как есть. В итоге мне сообщили, что мои показания очень важны для следствия и что они на самом деле хотят довести до конца это дело и помочь простым людям, кто потерял свои деньги», — добавил Ниязов.

Вместе с тем у предпринимателя остается вопрос, не связано ли решение летчика-космонавта подать в суд на него с его статусом важного свидетеля в расследовании деятельности родственников Мусабаева и не является ли это фактором давления на него?

«Будем надеяться, что это просто совпадения, но я чувствую себя некомфортно в этой ситуации: с одной стороны, мне необходимо защищать себя в суде, от непонятного обвинения, и в то же время должен давать показания в следственных органах как свидетель по серьезным экономическим преступлениям, где фигурируют те же фамилии. Поэтому я буду ходатайствовать в суде о скорейшем рассмотрении иска Мусабаева ко мне по существу», — подчеркнул предприниматель.

Как сообщалось, в связи с назначением судебной психолого-филологической экспертизы рассмотрение дела иска Мусабаева к Ниязову по существу приостановлено.

Напомним, в Бостандыкском районном суде по гражданским делам Алматы продолжается судебное разбирательство по иску Мусабаева к Ниязову. Поводом для подачи иска стало письмо Ниязова в аппарат партии Nur Otan, в котором он попросил дать этическую оценку действиям сенатора и члена партии Мусабаева, который, по мнению бизнесмена, использует свои служебные полномочия в разрешении бизнес-конфликта между ним и родственниками сенатора. Мусабаев в свою очередь счел эти слова умалением его чести и достоинства и подал иск в суд.