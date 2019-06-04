Имя Кунаева присвоили школе в Алматинской области при переименовании ряда объектов

Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Имя Динмухамеда Кунаева присвоили школе в Алматинской области при переименовании ряда объектов, передает корреспондент агентства.

«Присвоить имена следующим организациям образования и культуры: 1) ГКУ «Общеобразовательная средняя школа-лицей №7» ГУ «Отдел образования Талгарского района» акимата Талгарского района имя Ахмета Байтурсынулы; 2) ГКУ «Средняя школа № 4» ГУ«Отдел образования города Капшагай» имя Касыма Кайсенова; (…) КГУ «Коктальская средняя школа с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «Отдел образования Панфиловского района» в КГУ «Средняя школа с дошкольным миницентром имени Динмухамеда Конаева» ГУ «Отдел образования Панфиловского района», — говорится в постановлении правительства во вторник.

ГКУ «Средняя школа №5 с дошкольным мини-центром» в Капшагае присвоили имя Ахмета Жубанова, КГУ «Средняя школа села Ынтымак» в Жамбылском районе Алматинской области присвоили имя Сагиндыка Оспанова, а ГККП «Районный дом культуры акима Райымбекского района» получило имя Баккожы Мукая.

Кроме того, КГУ «Средняя школа-гимназия имени А. В. Луначарского с дошкольным мини-центром» отдела образования Панфиловского района переименовано в КГУ«Средняя школа-гимназия с дошкольным мини-центром имени Бауыржана Момышулы», а КГУ «Соцжольская средняя школа» отдела образования Панфиловского района переименовали в КГУ «Средняя школа имени Алихана Бокейхана».

«(Переименовать – КазТАГ) КГУ «Петропавловская средняя школа с дошкольным мини-центром Сарканского районного отдела образования» в КГУ «Средняя школа Ақтұма с дошкольным мини-центром» ГУ «Отдел образования Сарканского района»; КГУ «Тополевская средняя школа Сарканского районного отдела образования» в КГУ «Средняя школа Теректі» ГУ «Отдел образования Сарканского района»; 6) КГУ «Пограничная средняя школа с дошкольным мини-центром Сарканского районного отдела образования» в КГУ «Средняя школа Жетісу с дошкольным мини-центром» ГУ «Отдел образования Сарканского района», — сказано в документе.

Динмухамед Кунаев – советский партийный и государственный деятель, который на посту первого секретаря ЦК КП и председателя совета министров руководил Казахской ССР на протяжении почти 30 лет. При Кунаеве был достигнут значительный экономический подъем Казахстана, значительно вырос промышленный потенциал республики, сельского хозяйства, многократно добывался ежегодный знаменитый «миллиард пудов» зерна.