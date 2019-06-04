Актау. 4 июня. КазТАГ – Десятки многодетных матерей пришли в акимат Мангистауской области, передает корреспондент агентства.

В числе пришедших к зданию облакимата и Назерке Макатаева – мать-одиночка, живущая с тремя детьми в контейнере.

«В контейнере жить у нас в городе невозможно. Там очень жарко, мы даже дома не спим, на улице сидим до тех пор, пока есть ветер. Я пришла сегодня на прием к акиму, потому что уже нет сил так жить. Я прошу, чтобы мне помогли хотя бы однокомнатную квартиру приобрести. Моим детям пять лет, три года и год, я получаю адресную социальную помощь (АСП), но мой самый младший сын болеет, и сейчас я готовлю его на операцию. АСП у меня выходит где-то Т90 тыс. но все уходит на памперсы, еду, лекарства и уже ни на что другое не хватает», — сказала Макатаева.

Еще одна из пришедших – мать четверых детей Айнур Есимкашимова, которая снимает комнату в трехкомнатной квартире. АСП, по словам женщины, в ее семье составляет Т70 тыс. Почти все деньги уходят на коммунальные расходы, продукты питания и другие бытовые нужды.

«Раньше я работала в трех местах, даже ночью приходилось работать. Моей маленькой дочке в сентябре исполнится два года, с ней раньше сидел мой старший сын. Сейчас я получаю АСП, да я за нее благодарна, но этих денег все равно не хватает за квартплату, и продукты питания очень дорогие. Почему бы вот эти все вопросы не решить. У меня своей квартиры нет, хотя я мангистауская, родилась в Жетыбае. Кредит на квартиру на сегодняшний день я не могу взять, так как доходов у меня нет, официально я не работаю, с грудным ребенком не берут. Говорят нам, что скоро заработает государственная программа, скоро будет помощь, но мы столько ждем и хотим получить ответ, и чтобы наш крик души услышали, потому что мы дальше так жить уже не можем. Замкнутый круг. Пусть хотя бы цены на продукты и лекарства контролируют, какие-то льготы на них сделают», — посетовала Есимкашимова.

В акимат пришли женщины пришли с разными проблемами, но практически у всех вопрос жилья был на первом месте. Рысгуль Дюсенова – мать троих детей, один из которых инвалид. Ее муж погиб, поэтому женщина вынуждена сама растить малышей.

«Моя проблема в том, что я прописана в Шетпе и стою там в очереди на получение квартиры. Но живу я временно в Актау, чтобы работать, потому что в Шетпе нет работы. Из-за этого я не получаю АСП, потому что у меня нет в Актау прописки. Я хочу здесь прописаться, хотя бы временно. Но мне даже временную прописку не дают. К акиму мы сколько раз пыталась попасть, но нас никогда не принимают. Мы надеемся, что нас услышат», — сказала Дюсенова.

Махаббат Ермаханова переехала в Мангистаускую область в 2006 году из Кызылординской области, а в 2007 году встала в очередь на получение земли. В очереди женщина стоит 12 лет.

«У меня шестеро детей, я обладатель знака «Күміс алқа». У меня главный вопрос – это вопрос жилья, потому что везде жилье дают только с первоначальным взносом, и только с подтверждением дохода, а меня никто на работу не берет, так как я многодетная мать. Сейчас я снимаю квартиру на даче в Мунайлинском районе. В 2007 году я встала в очередь на землю, но никаких изменений с тех пор нет. Мы просим, чтобы нам хотя бы арендное жилье дали с последующим выкупом. Мы не просим бесплатно выдать», — подчеркнула Ермаханова.

Эльвира Кударова тоже мать шестерых детей. Она снимает квартиру.

«Мне приходится снимать квартиру, так как своего жилья у меня нет. Я стою в очереди, как многодетная семья, но в той программе, которую предоставляет акимат я, как и многие здесь, не могу участвовать, потому что там нужна первоначальная сумма в качестве взноса. А у меня ее нет. Пока я живу на детское пособие, и этот доход не позволяет открыть счет и делать накопление, поскольку детям нужна еда, одежда. Я пришла сюда, чтобы попасть на встречу к акиму, и чтоб нам дали возможность приобретения жилья», — сказала женщина.

Она подчеркнула, что не просит предоставить жилье бесплатно.

«Я не прошу бесплатное жилье, но лучше я 90 тыс. буду платить за свою квартиру, чем за съемную. Я хочу, чтобы мои дети не скитались, как я сейчас скитаюсь по квартирам, а имели крышу над головой. Нам сказали, что для многодетных матерей разработали программу «Бақытты отбасы», но в нашем акимате говорят, что у них до сих пор нет на этот приказ уведомления, якобы оно не пришло. Хотя по новостям говорят, что в Караганде, Алматы и в других регионах люди уже получили квартиры, а у нас нет. Эта программа предполагает приобретение жилья без первоначального взноса и под 2% годовых, и я, как и многие матери, в ней с удовольствием бы участвовала. Но нам с февраля говорят: ждите, ждите и так уже мы ждем четыре месяца, поэтому мы и пришли сюда, чтобы эта проблема решилась», — сказала Кударова.

На встрече в акимате, которая прошла с участием акима Мангистауской области Ералы Тугжанова, многодетным матерям пообещали, что создадут комиссию по проблемным вопросам, в которую войдут представители сообщества матерей.

Это второе за последние двое суток крупное выступление многодетных матерей. 3 июня МИА КазТАГ сообщало, что десятки женщин в Нур-Султане сначала пришли к стенам Акорды, затем переместились на площадку между зданием правительства и парламентом. На встречу к ним прибылт аким столицы Бахыт Султанов, вице-премьер Гульшара Абдыкаликова, а также министр труда и социальной защиты населения Бердыбек Сапарбаев. Они предложили женщинам по-отдельности пройти в помещение для обсуждения проблем каждой индивидуально, на что многодетные матери ответили отказом, подчеркнув, что никуда не уйдут, пока к ним не выйдут Токаев, Назарбаев или Мамин. На вопросы о том, когда будут решены озвучиваемые многодетными матерями проблемы, представители власти заверяют, что проблемы поэтапно решаются. Однако сами женщины эти утверждения опровергают, подчеркивая, что проблемы еще не решены.

Когда женщины попытались вновь выдвинутся в сторону Акорды, полиция преградила им дорогу, а затем и вовсе взяла многодетных матерей в оцепление.

Выступления многодетных матерей в гражданских акциях участились после того, как в ночь на 4 февраля произошел пожар в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау Сарыаркинского района Астаны. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых девочек: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Как уточнили спасатели, родители на момент инцидента были на работе. По мнению многих казахстанцев, трагедии можно было бы избежать, если бы необходимость работать в ночную смену не заставляла родителей оставлять детей одних без присмотра.

Результатом недовольства населения стали массовые выступления граждан с требованиями трудоустройства и повышения заработных плат в ряде регионов Казахстана, а также митингов многодетных матерей в крупнейших городах, в том числе в Астане и Алматы.

На этом фоне первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил прежнее правительство страны под руководством экс-премьера Бакытжана Сагинтаева в отставку. Новое правительство возглавил бывший первый вице-премьер Аскар Мамин.