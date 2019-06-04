Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана во вторник, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут дожди, лишь на юго-западе и северо-востоке республики – погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, пыльная буря, шквал, возможен град, на севере местами – туман», — сообщили синоптики.

В Нур-Султане переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура днем +27+29, ночью +11+13.

В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Днем +25+27, ночью +15+17.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Температура днем +28+30, ночью +15+17.

В Актюбинской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, ветер 15-20 м/с, возможен град, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +12+17.

В Карагандинской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, ветер 15-20 м/с, возможен град, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +23+28, ночью +10+15.

В Акмолинской области днем ожидаются дождь, местами с грозой, шквал, ветер 15-20 м/с, возможен град, местами ожидается туман. Днем +25+30, ночью +10+15.

В Жамбылской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, ветер 15-20 м/с, возможен град, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +29+34, ночью +15+20.

В Северо-Казахстанской области днем ожидается дождь, местами с грозой, ночью местами – небольшой кратковременный дождь с грозой, местами ожидается туман, шквал, усиление ветра днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с, местами возможен град. Днем +22+27, ночью +10+15.

В Костанайской области днем ожидается дождь, местами с грозой, ночью местами – кратковременный дождь с грозой, местами ожидается шквал, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с, местами возможен град, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +20+25, ночью +10+15.

В Алматиснкой области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с. Днем +24+29, ночью +12+17.

В Западно-Казахстанской области ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +25+30, ночью +15+20.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с, днем местами возможен град. Днем +22+27, ночью +8+13.

В Туркестанской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с, шквал, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +28+33, ночью +15+20.

В Кызылординской области днем местами ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +20+25.

В Атырауской области местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, днем местами ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, днем ожидается сильная жара. Температура днем +30+35, ночью +20+25.

В Павлодарской области местами – туман. Днем +22+27, ночью +7+12.

В Мангистауской области днем местами ожидается сильная жара. Температура днем +30+35, ночью +20+25.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока республики будет наблюдаться колебание уровня воды. На реках востока ожидается подъем уровня воды в связи с прогнозом дождей. На реках равнинной территории будет продолжаться спад уровня воды», — предупредили синоптики.