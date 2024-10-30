Выигрыш на выборах не снимает проблемы определения со стороной на геополитической баррикаде

Гражданка Румынии и по совместительству президент Молдовы Майя Санду толкает возглавляемую страну в войну с Россией с куда меньшей охотой, чем гражданка Франции и президент Грузии Саломе Зурабишвили. При этом население в обоих государствах противостояния с Москвой не хочет. Ситуация в двух случаях отличается тем, что в Кишиневе нет мощной национально ориентированной силы, а в Тбилиси есть.

Роль личности в Истории – одна из фундаментальных загадок в академической исторической науке. Поэтому сложился неформальный консенсус: на длительном во времени историческом этапе личность «встраивается» в исторический процесс, а вот для современников она его во многом определяет и формирует своими действиями или бездействием.

Если к прошедшим выборам президента и референдуму по выбору европейского пути в Молдавии подойти фундаментально, то вопрос стоял так: готовы ли вы воевать с Россией? Население республики ответило твердое «нет», однако волеизъявление народа сильно скорректировали.

Молдова показала пример сравнительно новой политтехнологии «внешнего выборного рычага». Суть ее заключается в том, что 20 октября при явке 51,68% на избирательные участки по стране в Россию – где живут и работают около миллиона граждан Республики Молдова – было отправлено 10 тысяч бюллетеней, а в Европу (там примерно столько же молдован-мигрантов) 300 тысяч.

В практической плоскости это выглядит так: при обработке 71,25% бюллетеней на референдуме о стремлении Молдавии в ЕС противники евроинтеграции набрали 55,32% голосов, а сторонники – 44,65%. Но после того, как привезли «европейские» голоса, число сторонников в итоге достигло 50,38%. Образующийся в ходе таких подтасовок скачок на графике голосования называется «ступенька». Она же является графическим отражением фальсификаций.

Внешний выборный рычаг остро ставит проблему кто должен принимать судьбоносное решение? Жители Молдовы отнюдь не против безвизовых поездок в Евросоюз и кружевных женских трусиков от тамошних домов моды. Однако в свете войны на Украине реальный выбор стоял так: вы готовы за европейские ценности и структуры повседневности воевать с Россией? Находящиеся на территории Молдавии ответили «не готовы». Проживающие в ЕС дали голос «они (находящиеся в РМ) готовы воевать с Российской Федерацией».

Именно данное обстоятельство на молдавских выборах полностью рвет шаблон. Кому непосредственно придется иметь дело с российской армией воевать не хотят. А те, кто от потенциального призыва уже убежал, ибо находится на территории Европейского союза и Великобритании, ничего не имеет против того, чтобы жители Молдовы хорошенько посражались.

От Майи Санду западные руководители уже требовали дать санкцию на ввод украинских войск в Приднестровье. Непризнанная республика имеет армию всего из четырех батальонов, плюс два батальона и авиагруппа российских войск на территории ПМР. Для ВСУ несмотря на все проблемы на линии фронта не составит большого труда захватить 4163 квадратных километра, вытянутых вдоль Днестра.

В Кишиневе не знают, чем Кремль ответит на такое политическое разрешение наверняка, однако догадываются, что будет нечто экстраординарное. Референдум и выборы президента, на которых гражданка Румынии Санду даже несмотря на внешний выборный рычаг не смогла победить в первом туре (42,49% голосов), довольно четко показывают, что молдаване воевать не желают и такой политический курс не поддерживают. Второй тур президентских выборов назначен на 3 ноября.

Накануне парламентских выборов в Грузии, миллиардер и почетный председатель партии «Грузинская мечта» (правящая) Бидзина Иванишвили в интервью телеканалу Imedi пересказал разговор Ираклия Гарибашвили (премьер-министр с 22 февраля 2021-го по 8 февраля 2024-го) с высокопоставленным западным чиновником. Западный функционер предлагал Тбилиси открыть второй фронт против России.

«Ираклий спросил: «Да, но как вы представляете, сколько дней мы сможем воевать [с Россией]? Сколько дней продержимся?». Ему ответили – три-четыре дня. Он сказал: «И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?» Ему ответили: «Так вас 3-4 млн. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем и будете воевать оттуда», – сообщил Иванишвили.

«Никогда не было таких принципиальных выборов, это своего рода референдум между войной и миром, между пропагандой и традиционными ценностями», – это слова премьер-министра Ираклия Кобахидзе перед голосованием 26 октября.

В Грузии сильно нехарактерная для постсоветского пространства ситуация. Правящая партия «Грузинская мечта» национально ориентированная, то есть в приоритете держит интересы страны как суверенного государства и ее населения. Из-за этого китайские инвесторы, например, предлагают грузинским элитам совсем другие форматы сотрудничества, чем в тех странах, где для чиновников воровать как дышать.

Получается парадокс. «Грузинская мечта» – это европейски ориентированная политическая сила, но они в качестве образца для подражания держат образ Европы 90-ых годов. Сегодня этот образ столкнулся с грубым и циничным политическим давлением, ЛГБТ-повесткой и прочими «прелестями» деградирующего политического организма. Отсюда в Тбилиси законы «Об иноагентах», против ЛГБТ-пропаганды и далее по списку. Воевать с Россией и участвовать в антироссийских санкциях грузины тоже не хотят, о чем недвусмысленно высказались на последних выборах, где правящая партия получила 88 мандатов из 150 (для утверждения правительства необходимо 76).

Даже несмотря на разрушение системы образования и современные технологии манипуляции общественным мнением и сознанием, основная масса населения всегда понимает, в верном или ошибочном направлении ведет страну власть. К тому же Бидзина Иванишвили человек богатый, системный и на дружественные масс-медиа не скупится.

Первым серьезным испытанием для правящей группы грузинской элиты стало возвращение в страну Михаила Саакашвили в сентябре 2021 года. Экс-президент Грузии, из-за которого страна ввязалась в войну 08.08.08 и с треском ее проиграла, имел устные гарантии безопасности и от Вашингтона, и от Брюсселя. Однако его задержали и поместили в тюрьму.

По европейским бумагам Саакашвили проходит как политзаключенный и та же Парламентская ассамблея Совета Европы требует его освобождения из-под стражи, но «Грузинская мечта» держит его в местах лишения свободы надежно.

Второе испытание: президент Саломе Зурабишвили. В настоящее время г-жа Зурабишвили является последним главой государства Грузии, который избирается всеобщим голосованием. После 16 декабря 2024 года, когда истекает срок ее полномочий, президент страны будет определяться коллегией выборщиков, где 150 голосов имеют члены парламента и 150 делегаты от регионов. Процедура изменена в связи с тем, что Грузия – это парламентская республика, у президента функции в первую очередь церемониальные и представительские, а вся реальная власть сосредоточена у главы правительства – премьер-министра.

В свое время ученица Збигнева Бжезинского (слушала курс этого геостратега в Колумбийском университете в 1972 году) поссорилась с президентом Саакашвили и на этой почве была взята в союзники Бидзиной Иванишвили. Миллиардер помог уроженке Франции деньгами и активистами, но после победы на президентских выборах 2018 года Зурабишвили своего соратника и союзника «кинула». Старая западная школа – ничего не попишешь.

Саломе Зурабишвили находится в контркурсе к национально ориентированной линии «Грузинской мечты» и выступает за глобалистскую повестку. Из-за этого была категорически против закона «Об иноагентах» и запрета ЛГБТ-пропаганды. Она же выступает за присоединение Тбилиси к антироссийским санкциям, хотя весь грузинский бизнес против этого.

Вишенкой на торте стал призыв президента Грузии к акциям протеста с целью непризнания итогов парламентских выборов. Однако «Марш миллиардов» провалился. Во-первых, все вменяемые экзитполы показали убедительную победу «Грузинской мечты». Во-вторых, коллективный Запад сильно замешкался с отмашкой на акции протеста, а в таких вопросах срочно – это синоним поздно, если не действовать быстро.

Если сравнивать ситуацию в Молдове и Грузии, то получается, что у молдавского лидера есть формальные полномочия втянуть Кишинев в войну с Россией, но она этого не делает, а у президента Грузии таких возможностей нет, зато она старается изо всех сил.

Феномен объясняется не только поколенческим разрывом. Майя Санду свои обязательства перед глобальными элитами выполняет через раз, постоянно ссылаясь на форс-мажоры, не в силу одного возраста и общего падения дисциплины среди политиков ее призыва. Г-жа Санду родилась в селе Рисипены Фалештского района Молдавской ССР. Для нее жители родной страны какие-никакие соотечественники и ей их нет-нет жалко. Саломе Зурабишвили родилась в Париже и очень не похоже, чтобы ее беспокоили повседневные проблемы грузин.

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