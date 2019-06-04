Правила субсидирования процентной ставки банков по программе ДКБ-2020 могут измениться в РК

Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Правила субсидирования процентной ставки банков по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» (ДКБ-2020) могут измениться в Казахстане, сообщается в проекте постановления правительства.

«В правилах субсидирования части ставки вознаграждения в рамках государственной программы поддержки и развития бизнеса ДКБ-2020 (…) пункт 72-9 изложить в следующей редакции: «72-9. Субсидирование осуществляется по кредитам с номинальной ставкой вознаграждения, не превышающей 15% годовых, из которых 6% оплачиваются субъектом частного предпринимательства, а разница субсидируется государством. Кредит выдается субъекту частного предпринимательства в национальной валюте», — говорится в документе.

Сейчас субъекты частного предпринимательства самостоятельно оплачивают 8% от процентных ставок, не превышающих 15% годовых.

«Действие настоящего пункта распространяется на отношения, возникшие с 11 декабря 2018 года», — уточняется в предлагаемой редакции поправок.

По словам разработчиков документа, по состоянию на 28 мая 2019 года, уровень освоения выделенных средств составлял всего 4,2%.

«Основной из причин медленного освоения является высокая ставка для конечного заемщика по сравнению с другими государственными программами («Сыбаға» – 4%, «Еңбек» – 6%, «Игілік» – 6%, Даму «Өндіріс» – 6%, субсидирование по ДКБ 2020 – средняя ставка 7%)», — отметили авторы документа.

По их словам, учитывая наиболее привлекательные условия по вышеуказанным программам, на сегодня по данным региональных проектных офисов 39 субъектов предпринимательства из 53 «самостоятельно отказались от участия в программе льготного кредитования из-за высокой ставки».

«Сохранение высокой ставки финансирования для конечного заемщика может повлечь риск неосвоения выделенных средств и недостижение прогнозируемых эффектов развития отраслей «экономики простых вещей». В этой связи, предлагается снизить процентную ставку для конечного заемщика до 6%, тем самым повысить привлекательность программы», — сказано в обосновании к предлагаемой редакции.

Кроме того, в правилах может появиться следующая формулировка: «Не допускаются рефинансирование с другого банка, а также на покупку долей участия».

Эти и другие поправки вынесены на публичное обсуждение до 17 июня.