Казахстанская команда выиграла «золото» международного турнира по регби-7 в Нидерландах

Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Казахстанская команда «Азияспорт-Динамо» выиграла золотую медаль международного турнира по регби-7 в Нидерландах, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«Казахстанская команда «Азияспорт-Динамо» завоевала золотую медаль на международном турнире по регби-7 в Амстердаме Amsterdam sevens. В рамках соревнований наши спортсменки обыграли соперниц из Нидерландов, Франции и Китая», — сообщили в НОК во вторник.

Капитан казахстанской команды Балжан Койшыбаева отметила, что этот турнир важен в разрезе борьбы за олимпийские лицензии.

«Мы рады выиграть этот турнир. Нам удалось пройти соперниц не только из Европы, но и китайских спортсменок. Как вы знаете, именно эта страна наш главный конкурент в борьбе за олимпийскую лицензию. Также отмечу наших молодых спортсменок, которые очень хорошо себя проявили», — сказала Койшыбаева.