Улицу частично перекроют почти на две недели на Левобережье в Нур-Султане

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Нур-Султан. 5 июня. КазТАГ – Улицу частично перекроют почти на две недели на Левобережье в Нур-Султане, сообщает официальный интернет-ресурс акима столицы.

«Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нұр-Сұлтан совместно с управлением административной полиции ДП города Нұр-Сұлтан в рамках среднего ремонта автомобильных дорог планирует начать работы по улице Алматы на участке от улицы Сауран до проспекта Мәңгілік Ел. В связи с чем, с 5 по 18 июня текущего года на указанном участке будет частично перекрыто движение автотранспортных средств», — говорится в сообщении.

Жителям и гостям столицы власти города рекомендовали заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать пробок.

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