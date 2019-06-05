Алматы. 5 июня. КазТАГ – Американский инженер и бизнесмен Илон Маск анонсировал открытие станций для зарядки Tesla в Казахстане в 2019 году, передает корреспондент агентства.

«Станции для зарядки Tesla и сервисные центры откроются в Казахстане в 2019 году», — сообщил Маск в среду, отвечая на вопрос одного из казахстанцев в Twitter.

Tesla – американская компания, производящая одноименные электромобили, а также решения для хранения электрической энергии. Компания была основана в 2003 году. По состоянию на конец 2018 года активы автопроизводителя оценивались почти в $30 млрд.