Алматы. 7 июня. КазТАГ — Запущено прямое авиасообщение между Алматы и Ош, сообщает пресс-служба авиакомпании Qazaq Air.

«Сегодня первым перелетом по направлению Алматы – Ош длительностью 1 час 5 мин. воспользовались 64 пассажира. (…) Первый пассажирский рейс между южными столицами Казахстана и Кыргызстана был выполнен сегодня на самолете Q400 NextGen авиакомпании Qazaq Air», — говорится в сообщении в пятницу.

Как сообщается, встречать первый рейс прибыли вице-мэр города Ош Асылбек Топчубаев, консул Республики Казахстан в южной столице Кыргызстана Данияр Атанов, директор Ошского филиала ОАО «Международный аэропорт «Манас» Талантбек Ысаков и другие официальные лица.

«На обратном перелете из города Ош в Алматы среди пассажиров было четверо почетных гостей, пришедших на регистрацию на рейс в национальных кыргызских костюмах, которые получили право бесплатного полета согласно условиям объявленной акции», — резюмируется в сообщении.