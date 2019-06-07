Алматы. 7 июня. КазТАГ — ОПЕК близка к продлению соглашения о сокращении добычи нефти, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

«Министр энергетики Саудовской Аравии заявил в пятницу, что ОПЕК близка к продлению соглашения о сокращении поставок нефти, вопрос в том, как согласовать это со странами-участницами соглашения, не входящими в ОПЕК», — говорится в сообщении Reuters.

При этом аль-Фалих отметил, что не видит необходимости в еще большем сокращении добычи нефти.

Ранее министр заявил, что Саудовская Аравия не желает участвовать в гонке за увеличение добычи нефти, чтобы компенсировать снижение цен.

По его словам, идеальная стабильность на нефтяном рынке не была достигнута и что на цены влияют факторы, не зависящие от ОПЕК.

Напомним, ранее КазТАГ со ссылкой на ТАСС сообщало, что встреча стран ОПЕК и «не ОПЕК» может быть перенесена на 2-4 июля.

«Со всеми странами идет обсуждение переноса этой даты на 4 июля. Нас в принципе дата устраивает», — сказал 6 июня журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отметив, что обсуждаются даты 2, 3 и 4 июля.

Очередная встреча ОПЕК+ должна была состояться в Вене 25-26 июня.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоялось 19 мая в Джидде (Саудовская Аравия). В состав комитета входят восемь стран, в том числе ОАЭ, Кувейт, Венесуэла, Алжир, Ирак и Казахстан. Сопредседателями комитета являются Россия и Саудовская Аравия.