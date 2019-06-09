Нур-Султан. 9 июня. КазТАГ – Согдияна Идрисова. Кандидат в президенты Казахстана от общественного движения «Ұлт тағдыры» Амиржан Косанов заявил об отсутствии претензий на фоне многочисленных заявлений о нарушениях, передает корреспондент агентства.

«Пока со стороны моего штаба и от меня лично особых таких претензий нет по ходу ведения избирательной компании. Мы, знаете, всегда критиковали выборные законодательства и будем критиковать за недостаточные форматы, и мы знаем, какие будут возможности и постараемся максимально использовать, все покажет подсчет голосов – все покажут наблюдения, в том числе независимые наблюдатели – вот тогда можно ставить оценку избирательной компании, пока мы говорим о том, что избирательная компания прошла на достаточно цивилизованном уровне», — заявил Косанов в воскресенье, отвечая на вопрос корреспондента МИА КазТАГ о том, есть ли у него претензии к тому, как проходят президентские выборы.

По его словам, «были отдельные такие незначащие эксцессы».

«Но они не влияют на наши отношения к ходу самой избирательной компании – все покажут результаты и все покажет подсчет голосов – насколько он будет открыт, транспарантен. Я благодарен что множество казахстанцев, не смотрю на призывы к бойкоту, очернения меня рядом моих бывших демократических коллег, принимают участие в процессе наблюдения, и это что-то новое, я вижу что казахстанцы становятся активными избирателями, но и активными наблюдателями. Поэтому власть, проводя сегодня подсчет голосов, об этом должна серьезно задуматься. Призываю, чтобы выборы были максимально честными, открытыми, транспарентными – чем честнее буду выборы, тем увереннее себя будет чувствовать будущий президент», — заявил кандидат на пост главы государства.

Также он прокомментировал информацию о многочисленных нарушениях, фиксируемых в день выборов.

«Карусели – надо смотреть сейчас, мы тоже в штабе обсуждали, будем смотреть факты, насколько это реально – если это задокументировано, и если это будет иметь системный характер. Если это единичные какие-то случаи там, сама инициатива, «некрозы» акимов на местах – это отдельный разговор, но, если это будет приобретать системный характер, конечно будет влиять на ход, в том числе мою оценку этих выборов. Надеюсь, до этого не дойдет, потому что мир меняется, страна меняется, невозможно уже старыми методами проводить новые выборы», — утверждает Косанов.

Ранее сообщалось о том, что нарушения зафиксированы в Алматинской области, где наблюдатели заметили выдачу двух бюллетеней одному избирателю. Также о возможных «каруселях» в Нур-Султане, связанных с голосованиями по дополнительным спискам, заявили наблюдатели от ОСДП «Ақиқат». Кроме того, сообщалось, что голосование не относящихся к избирательному участку без указания адреса проживания с участием около 100 студентов зафиксировано на избирательном участке в Алматы. Еще одно частно фиксируемое нарушение, которое было отмечают журналисты и наблюдатели – это нарушение тайны голосования. Вместе с тем, поступают многочисленные жалобы и от самих наблюдателей о том, что работники избирательных участков препятствуют им в работе, а в Алматы и вовсе на наблюдателя совершено нападение. Помимо указанных нарушений, как минимум один факт массового вброса избирательных бюллетеней попал на видео – инцидент зафиксирован в Туркестане.

Отметим, что прямо сейчас в Алматы в районе Старой площади проходит массовый митинг. На месте находятся полиция, СОБР и люди в камуфляжах с масками на лицах, вооруженные дубинками и щитами. По последним данным, активистов вытеснили из площади и продолжают вытеснять из сквера рядом с Казахстанско-британским техническим университетом. Производятся массовые задержания. Митингующие оказывают активное сопротивление.

Напомним, в 7.00 по времени Нур-Султана в стране открылись избирательные участки. Выборы президента в Казахстане продлится до 20.00. За несколько часов до этого начался процесс голосования казахстанцев в Японии, Южной Корее и ряде других стран Восточной Азии. Всего по республике и за рубежом в воскресенье будут работать 9967 избирательных участков.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. Он передал полномочия временного руководителя страны экс-спикеру сената Касым-Жомарту Токаеву.

9 апреля Токаев выступил с телеобращением к народу, в котором объявил о проведении 9 июня 2019 года внеочередных президентских выборов. Выдвижение кандидатов завершилось 28 апреля, а их регистрация – 6 мая. 11 мая в стране стартовала агитационная кампания.

За главный пост в Казахстане будут бороться семь человек — действующий глава государства Токаев (кандидат от партии Nur Otan), а также кандидат от общественного движения «Ұлт тағдыры» Амиржан Косанов, кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков, кандидат от партии «Ақ жол» Дания Еспаева, кандидат от партии от партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков, кандидат от Федерации профсоюзов Казахстана Амангельды Таспихов и кандидат от движения «Ұлы дала қырандары» Садыбек Тугел.