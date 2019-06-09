Нур-Султан. 9 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Митингующие в Алматы оказывают сопротивление силовикам при попытке задержания.

«Некоторые участники митинга пытаются препятствовать задержанию других, оказывают силовое противостояние, но безуспешно. Прибыло еще большое количество патрульных. Пока сотрудники полиции, СОБРовцы стоят вокруг памятника Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой. Собравшихся, которые ранее сконцентрировались возле памятника, оттеснили от памятника, и полиция оцепила этот участок. На месте событий большое количество СОБРовцев, а также людей в черных масках и в военном камуфляже», — передает в воскресенье корреспондент МИА «КазТАГ» с места событий.

Также на место подвозили людей в бронежилетах, касках, со щитами и дубинками, позднее они куда-то ушли. Примерное количество силовиков – более 100.

Как передает корреспондент агентства, собравшиеся идут вниз по ул. Абылай хана. Количество митингующих немного снизилось, и, возможно, их теперь меньше, чем силовиков.

Со слов одной из задержанных, она шла голосовать, а ее схватили.

В связи с происходящим возникла сложность проезда обычного автотранспорта по ул. Абылай хана в районе ул. Толе би, куда поставили инспектора дорожной полиции, чтобы он регулировал движение, потому что автобусы, полицейские стоят прям на проезжей части – на перекрестке.

Пока люди перешли на другую сторону и пытаются на телефоны фиксировать происходящее.

Задерживания продолжаются.

Ранее сообщалось, что несколько десятков человек задержала полиция на Старой площади в Алматы. Собравшиеся на Старой площади скандировали: «Байкот! Байкот! Байкот!», а также «Полиция с народом!». Примерное количество собравшихся – не меньше 200 человек. Собравшиеся сконцентрировались возле памятника Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой, задерживают вне зависимости от возраста женщин и мужчин – молодых, пожилых.

Напомним, в 7.00 по времени Нур-Султана в стране открылись избирательные участки. Выборы президента в Казахстане продлится до 20.00. За несколько часов до этого начался процесс голосования казахстанцев в Японии, Южной Корее и ряде других стран Восточной Азии. Всего по республике и за рубежом в воскресенье будут работать 9967 избирательных участков.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. Он передал полномочия временного руководителя страны экс-спикеру сената Касым-Жомарту Токаев.

9 апреля Токаев выступил с телеобращением к народу, в котором объявил о проведении 9 июня 2019 года внеочередных президентских выборов. Выдвижение кандидатов завершилось 28 апреля, а их регистрация – 6 мая. 11 мая в стране стартовала агитационная кампания.

За главный пост в Казахстане будут бороться семь человек — действующий глава государства Токаев (кандидат от партии Nur Otan), а также кандидат от общественного движения «Ұлт тағдыры» Амиржан Косанов, кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков, кандидат от партии «Ақ жол» Дания Еспаева, кандидат от партии от партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков, кандидат от Федерации профсоюзов Казахстана Амангельды Таспихов и кандидат от движения «Ұлы дала қырандары» Садыбек Тугел.