Задержанную полицией 9 мая 75-летнюю женщину похитили неизвестные в Алматы

Алматы. 9 июня. КазТАГ – Задержанную полицией 9 мая 75-летнюю Сахиб Жанабаеву похитили неизвестные в Алматы, сообщает полит-активистка Дильнар Инсенова.

«Опять с утра в 10.00 сегодня Сахиб Галиевну забрали при выходе из подъезда родственницы ожидавшие у подъезда мужчины в гражданской форме в двух машинах, один джип – госномер KZ 565 PNA 05, второй Mercedes-Benz – госномер KZ 099 FZB 02, при этом не представляясь и не объясняя причин ее похищения в неизвестном направлении», — сообщила Инсенова в воскресенье.

Напомним, 9 мая Жанабаеву полиция, не представившись, скрутила и уволокла к своему автомобилю прямо на Зеленом базаре в Алматы.